Боевики попытались атаковать военных ООС, одного нападающего взяли в плен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. На Светлодарском направлении в районе базирования одного из батальонов боевики предприняли попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, которая хотела атаковать позиции украинских военных. Об этом поздно вечером 17 февраля сообщил пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
“Сегодня, 17 февраля, на Светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из батальонов, враг предпринял попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, имевшей целью атаковать наши позиции”, — говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.
В сообщении добавляется, что хорошо организованная служба Украинской защитников на наблюдательных пунктах дала возможность заблаговременно разоблачить враждебные намерения.
Нападение врага отражено, один из боевиков взят в плен.
“Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил”, — резюмируют в сообщении.
Как сообщал УНН, вчера из-за обстрелов в Донбассе погиб украинский военный.