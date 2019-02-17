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Боевики попытались атаковать военных ООС, одного нападающего взяли в плен

Киев  •  УНН

 • 19769 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. На Светлодарском направлении в районе базирования одного из батальонов боевики предприняли попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, которая хотела атаковать позиции украинских военных. Об этом поздно вечером 17 февраля сообщил пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

“Сегодня, 17 февраля, на Светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из батальонов, враг предпринял попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, имевшей целью атаковать наши позиции”, — говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В сообщении добавляется, что хорошо организованная служба Украинской защитников на наблюдательных пунктах дала возможность заблаговременно разоблачить враждебные намерения.

Нападение врага отражено, один из боевиков взят в плен.

“Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил”, — резюмируют в сообщении.

Как сообщал УНН, вчера из-за обстрелов в Донбассе погиб украинский военный.

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