Через обстріли на Донбасі загинув український військовий

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. З початку поточної доби бойовики шість разів обстріляли підрозділи операції Об'єднаних сил, внаслідок чого один український військовослужбовець загинув, ще один був поранений. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони Олексій Жуганов під час брифінгу, передає УНН.

"Російські окупанти шість разів обстріляли позиції наших військ, один із яких – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів один український захисник загинув, і ще один був поранений", - повідомив Жуганов.

При цьому речник Міноборони уточнив обставини поранення українського військовослужбовця. За його словами, солдат одного з підрозділів 93-ї окремої механізованої бригади Олексій Чорний знаходився на своїй позиції та вів спостереження за ворогом.

О 14:00 противник під прикриттям вогню з гранатометів спробував наблизитися до передових позицій ООС, втім Чорний влучними пострілами примусив ворога відступити. Бойовики, відступаючи, обстріляли позицію, де знаходився боєць. Граната влучила в амбразуру, а військовослужбовець отримав поранення.

Солдат вчасно отримав медичну допомогу, тож загрози його життю немає. За мужність, проявлену під час виконання бойового завдання, солдат Олексій Чорний представлений до нагородження відзнакою Командувача об’єднаних сил.

Нагадаємо, протягом доби 15 лютого бойовики здійснили 8 обстрілів позицій українських військових. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув, двоє - отримали поранення.

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