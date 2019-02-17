Через обстріли на Донбасі загинув український військовий

КИЇВ. 17 лютого. УНН. З початку поточної доби бойовики шість разів обстріляли підрозділи операції Об'єднаних сил, внаслідок чого один український військовослужбовець загинув, ще один був поранений. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони Олексій Жуганов під час брифінгу, передає УНН.