Внаслідок обстрілу українських позицій загинув військовий - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Протягом доби бойовики здійснили 8 обстрілів позицій українських військових. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув, двоє - отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Операції об’єднаних сил.
"Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції наших військ вісім разів, п'ять із яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.
Так, окупанти двічі обстріляли позиції українських військових у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ": з протитанкового ракетного комплексу у районі міста Мар’їнка та з мінометів калібру 120 мм - поблизу населеного пункту Кам’янка.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українських військових 6 разів: з мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Новоолександрівка; з мінометів калібру 82 мм - поблизу селища Нижнє; з мінометів калібру 82 мм - поблизу селища Золоте-1; з мінометів калібру 82 мм - у районі населеного пункту Хутір Вільний; зі станкових гранатометів різних систем та зенітної установки ЗУ-23-2 - біля селища Золоте-4; зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - в районі міста Попасна.
За даними прес-центру ООС, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє отримали поранення.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових.