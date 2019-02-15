ООС: бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) вели: “двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з озброєння БМП та ручних протитанкових гранатометів — у районі населеного пункту Піски; з мінометів калібру 120 мм, а також з озброєння БМП — біля селища Опитне; з мінометів калібру 120 мм — у районі населеного пункту Верхньоторецьке; з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка; зі станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Павлопіль; з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — поблизу міста Мар’їнка. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ ворог обстрілював українських захисників: з мінометів калібру 120 мм — поблизу селища Новолуганське; з мінометів калібру 82 мм — у районі села Кримське; з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і, вдруге, з автоматичних станкових гранатометів — поблизу населеного пункту Хутір Вільний; зі станкових протитанкових гранатометів — в районі населеного пункту Зайцеве”.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

“За даними розвідки, 14 лютого двох окупантів знищено та чотирьох поранено. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав”, — додали у прес-центрі ООС.