ООС: боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. 14 февраля боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. 8 раз противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) вели: “дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Пески; из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП — около поселка Опытное; из минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка; со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи города Марьинка. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ враг обстреливал украинских защитников: из минометов калибра 120 мм — вблизи поселка Новолуганское; из минометов калибра 82 мм — в районе села Крымское; из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и, во второй раз, с автоматических станковых гранатометов — вблизи населенного пункта Хутор Вольный; со станковых противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Зайцево”.
Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
“По данным разведки, 14 февраля двое оккупантов уничтожены и четверо ранены. В течение текущих суток враг огонь не открывал”, — добавили в пресс-центре ООС.