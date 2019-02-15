ООС: боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 46442 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 62237 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 125669 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127056 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127907 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124238 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157840 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117766 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141367 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145242 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ООС: боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 7980 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. 14 февраля боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. 8 раз противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) вели: “дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Пески; из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП — около поселка Опытное; из минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка; со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи города Марьинка. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ враг обстреливал украинских защитников: из минометов калибра 120 мм — вблизи поселка Новолуганское; из минометов калибра 82 мм — в районе села Крымское; из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и, во второй раз, с автоматических станковых гранатометов — вблизи населенного пункта Хутор Вольный; со станковых противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Зайцево”.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

“По данным разведки, 14 февраля двое оккупантов уничтожены и четверо ранены. В течение текущих суток враг огонь не открывал”, — добавили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

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