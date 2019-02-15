В результате обстрела украинских позиций погиб военный - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В течение суток боевики совершили 8 обстрелов позиций украинских военных. Вследствие обстрелов один военнослужащий погиб, двое - получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил.
"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск восемь раз, пять из которых - с применением запрещенного минского договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.
Так, оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север": с противотанкового ракетного комплекса в районе города Марьинка и из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Каменка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинских военных 6 раз: с минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка; из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Нижнее; из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Золотое-1; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Хутор Вольный; со станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 - около поселка Золотое-4; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе города Попасная.
По данным пресс-центра ООС, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.
Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных.