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Из-за обстрелов на Донбассе погиб украинский военный

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. С начала суток боевики войска шесть раз обстреляли подразделения операции Объединенных сил, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Алексей Жуганов во время брифинга, передает УНН.

"Российские оккупанты шесть раз обстреляли позиции наших войск, один из которых - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб, и еще один был ранен", - сообщил Жуганов.

При этом представитель Минобороны уточнил обстоятельства ранения украинской военнослужащего. По его словам, солдат одного из подразделений 93-й отдельной механизированной бригады Алексей Черный находился на своей позиции и вел наблюдение за врагом.

В 14:00 противник под прикрытием огня из гранатометов попытался приблизиться к передовым позициям ООС, впрочем Черный точными выстрелами заставил врага отступить. Боевики, отступая, обстреляли позиции, где находился боец. Граната попала в амбразуру, а военнослужащий получил ранения.

Солдат вовремя получил медицинскую помощь, поэтому угрозы его жизни нет. За мужество, проявленное при выполнении боевой задачи, солдат Алексей Черный представлен к награждению знаком отличия командующего объединенных сил.

Напомним, в течение суток 15 февраля боевики совершили 8 обстрелов позиций украинских военных. Вследствие обстрелов один военнослужащий погиб, двое - получили ранения.

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