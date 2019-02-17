Из-за обстрелов на Донбассе погиб украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. С начала суток боевики войска шесть раз обстреляли подразделения операции Объединенных сил, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Алексей Жуганов во время брифинга, передает УНН.
"Российские оккупанты шесть раз обстреляли позиции наших войск, один из которых - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб, и еще один был ранен", - сообщил Жуганов.
При этом представитель Минобороны уточнил обстоятельства ранения украинской военнослужащего. По его словам, солдат одного из подразделений 93-й отдельной механизированной бригады Алексей Черный находился на своей позиции и вел наблюдение за врагом.
В 14:00 противник под прикрытием огня из гранатометов попытался приблизиться к передовым позициям ООС, впрочем Черный точными выстрелами заставил врага отступить. Боевики, отступая, обстреляли позиции, где находился боец. Граната попала в амбразуру, а военнослужащий получил ранения.
Солдат вовремя получил медицинскую помощь, поэтому угрозы его жизни нет. За мужество, проявленное при выполнении боевой задачи, солдат Алексей Черный представлен к награждению знаком отличия командующего объединенных сил.
Напомним, в течение суток 15 февраля боевики совершили 8 обстрелов позиций украинских военных. Вследствие обстрелов один военнослужащий погиб, двое - получили ранения.