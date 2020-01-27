Ситуація на Донбасі: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. З початку поточної доби бойовики 9 разів обстріляли українські позиції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — сказано у повідомленні.
П’ять обстрілів по нашим позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
— неподалік населеного пункту Піски — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
— два рази поруч з Новотроїцьким — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
— двічі поблизу Лебединського — з мінометів калібру 82 мм противник випустив 9 мін, а також гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.
Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
— неподалік Майорського — з гранатометів різних систем;
— в районі Кіндрашівки Нової — мінометний обстріл з 82-мм міномету;
— поряд з Південним — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
— поблизу населеного пункту Новотошківське — зі 120-мм міномету — 5 мін.
“Сьогодні, 27 січня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, 26 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.