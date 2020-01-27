ООС: бойовики 12 разів обстріляли українські позиції, двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. 26 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Сім обстрілів по нашим позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
-
- двічі неподалік Красногорівки — зі станкового протитанкового гранатомету — 8 пострілів;
-
- поруч з Лебединським — з мінометів калібру 82 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
-
- два рази неподалік Старогнатівки — з великокаліберних кулеметів;
-
- поблизу Новогригорівки — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- в районі населеного пункту Гнутове — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
-
П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
-
- два рази неподалік Оріхового — з мінометів калібру 120 мм — 3 міни та 82-мм міномету — 4 міни, а також гранатометів різних систем;
-
- двічі поруч населеного пункту Новотошківське — 8 мін зі 120-мм міномету;
-
- неподалік Кримського — з міномету калібру 120 мм противник випустив 3 міни.
-
Крім того, о 18.15 в районі ділянки розведення поблизу населеного пункту Богданівка ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, вчора, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ООС загинув та ще один загинув у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Ще двоє військовослужбовців отримали бойові травми.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський вшанував пам’ять двох загиблих військових в зоні ООС
З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляли захисників населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
За поточну добу втрат немає.