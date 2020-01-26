Зеленський вшанував пам'ять двох загиблих військових в зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель двох українських військових в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал президента України.
“Сьогодні на Донбасі загинуло двоє наших хлопців. Один під час обстрілу, другий — підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити”, — написав президент.
“Цього року вже одинадцять військових загинули у боях. Розділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини. Вічна пам’ять”, — додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ООС загинув та ще один загинув у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Ще двоє військовослужбовців отримали бойові травми.