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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Зеленський вшанував пам'ять двох загиблих військових в зоні ООС

Київ • УНН

 • 11523 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель двох українських військових в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал президента України.

Зеленський вшанував пам'ять двох загиблих військових в зоні ООС

“Сьогодні на Донбасі загинуло двоє наших хлопців. Один під час обстрілу, другий — підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити”, — написав президент.

“Цього року вже одинадцять військових загинули у боях. Розділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини. Вічна пам’ять”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ООС загинув та ще один загинув у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Ще двоє військовослужбовців отримали бойові травми.

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