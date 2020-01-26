Зеленский почтил память двух погибших военных в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель двух украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал президента Украины.
“Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй — подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить”, — написал президент.
“В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память”, — добавил Зеленский.
Напомним, сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ООС погиб и еще один погиб в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Еще двое военнослужащих получили боевые травмы.