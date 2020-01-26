На Донбасі загинули двоє українських військових - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Сьогодні, 26 січня, на Донбасі загинули двоє українських військових. Один підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, інший — в результаті обстрілу бойовиків. Про це повідомляє пресслужба ООС, інформує УНН.
"Сьогодні, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Також, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, один захисник загинув та один військовослужбовець отримав бойову травму", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, бойовики обстріляли українські позиції із заборонених "мінськими домовленостями" 120-мм мінометів. Також повідомлялося, що бойовики застосовують заборонене "мінськими угодами" озброєння, в тому числі безпілотники.