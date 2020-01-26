На Донбассе погибли двое украинских военных - ООС

"Сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных "минскими договоренностями" 120-мм минометов. Также сообщалось, что боевики применяют запрещенное "минскими соглашениями" вооружение, в том числе беспилотники.