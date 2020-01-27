ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. 26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Семь обстрелов по нашим позициям был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
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- дважды неподалеку от Красногоровки — со станкового противотанкового гранатомета — 8 выстрелов;
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- рядом с Лебединским — из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
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- два раза неподалеку от Старогнатовки — из крупнокалиберных пулеметов;
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- вблизи Новогригорьевка — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- в районе населенного пункта Гнутово — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
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- два раза неподалеку от Орехово — из минометов калибра 120 мм — 3 мины и 82-мм миномета — 4 мины, а также гранатометов различных систем;
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- дважды рядом с населенным пунктом Новотошковское — 8 мин со 120-мм миномета;
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- неподалеку от Крымского — из миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.
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Кроме того, в 18.15 в районе участка разведения вблизи населенного пункта Богдановка враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
Напомним, вчера, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ООС погиб и еще один погиб в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Еще двое военнослужащих получили боевые травмы.
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С началом этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли защитников населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
За текущие сутки потерь нет.