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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Ситуация на Донбассе: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

 • 10727 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. С начала текущих суток боевики 9 раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ситуация на Донбассе: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции

“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, - говорится в сообщении.

Пять обстрелов по нашим позициям был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
— недалеко от населенного пункта Пески — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
— два раза рядом с Новотроицким — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
— дважды вблизи Лебединского — из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеские обстрелы было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
— неподалеку Майорского — из гранатометов различных систем;
— в районе Кондрашовки Новой — минометный обстрел из 82-мм миномета;
— рядом с Южным — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
— вблизи населенного пункта Новотошковское — с 120-мм миномета — 5 мин.

“Сегодня, 27 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — добавляется в сообщении.

Напомним, 26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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