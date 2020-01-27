Ситуация на Донбассе: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. С начала текущих суток боевики 9 раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, - говорится в сообщении.
Пять обстрелов по нашим позициям был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
— недалеко от населенного пункта Пески — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
— два раза рядом с Новотроицким — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
— дважды вблизи Лебединского — из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.
Четыре вражеские обстрелы было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
— неподалеку Майорского — из гранатометов различных систем;
— в районе Кондрашовки Новой — минометный обстрел из 82-мм миномета;
— рядом с Южным — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
— вблизи населенного пункта Новотошковское — с 120-мм миномета — 5 мин.
“Сегодня, 27 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — добавляется в сообщении.
Напомним, 26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.