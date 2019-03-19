ООН выделила 20 млн долларов для помощи пострадавшим от циклона "Идай"

"Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сегодня распорядился выделись 20 млн долларов из центрального фонда ООН для реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF), чтобы оказать гуманитарную поддержку пострадавшим от тропического циклона "Идай" в Мозамбике, Зимбабве и Малави. Большая часть этой суммы будет направлена Мозамбика как наиболее пострадавшей стране", - отметили в организации.

По данным ООН, в результате стихийного бедствия в Мозамбике погибли по меньшей мере 84 человека, однако конечная цифра может составить до 1000 человек. В Малави погибли 56, пострадали 577 человек. Общее количество жителей, затронутых катастрофой, в Малави составило более 900 тыс. Человек.

Напомним, тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике. Сезон дождей в Мозамбике наступает в октябре и длится до марта, ежегодно наводнения приводят к жертвам и разрушениям. В 2015 году от стихии в этой стране погибли более 110 человек и 150 тысяч пострадали.

Как сообщал УНН, в Уганде более 160 человек отравились после употребления зерновых культур, которые распространяются Всемирной продовольственной программой ООН.