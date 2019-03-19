В Уганді гумдопомогою ООН отруїлись понад 160 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Уганді понад 160 людей отруїлися після вживання зернових культур, які розповсюджуються Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Про це повідомляє агентство Anadolu, передає УНН.
“Двоє людей померли станом на даний час, 160 осіб перебувають у лікарнях після вживання їжі, розповсюдженої за програмою ООН”, — йдеться у повідомленні.
У Міжнародному Червоному Хресті Уганди також підтвердили смертність і порадили матерям, які вживали цю їжу, негайно припинити грудне вигодовування своїх дітей.
“На жаль, люди захворіли після того, як вжили цю їжу. Цілком ймовірно, що вона, можливо, була забруднена. Ми проводимо розслідування, щоб встановити причину”, — сказав керівник регіональної поліції Майкл Онгіця.
Як повідомляв УНН, кількість жителів Демократичної Республіки Конго (ДРК), померлих з кінця липня минулого року від хвороби, викликаної вірусом Ебола (БВВЕ), перевищила 600 осіб.