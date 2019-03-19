В Уганде гумпомощью ООН отравились более 160 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Уганде более 160 человек отравились после употребления зерновых культур, которые распространяются Всемирной продовольственной программой ООН. Об этом сообщает агентство Anadolu, передает УНН.
"Два человека умерли по состоянию на настоящее время, 160 человек находятся в больницах после еды, распространенной по программе ООН", - говорится в сообщении.
В Международном Красном Кресте Уганды также подтвердили смертность и посоветовали матерям, которые употребляли эту пищу, немедленно прекратить грудное вскармливание своих детей.
"К сожалению, люди заболели после того, как приняли эту пищу. Вполне вероятно, что она, возможно, была загрязнена. Мы проводим расследование, чтобы установить причину", - сказал руководитель региональной полиции Майкл Онгиця.
Как сообщал УНН, количество жителей Демократической Республики Конго (ДРК), умерших с конца июля прошлого года от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЕ), превысило 600 человек.