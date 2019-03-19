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ООН виділила 20 млн доларів для допомоги постраждалим від циклону "Ідай"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Управління з координації гуманітарних питань (УКГП) ООН розпорядився виділити 20 млн доларів для допомоги постраждалим від циклону "Ідай" в Мозамбіку, Зімбабве і Малаві. Про це йдеться в поширеному у вівторок повідомленні прес-служби ООН, передає УНН.

ООН виділила 20 млн доларів для допомоги постраждалим від циклону "Ідай"

“Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок сьогодні розпорядився виділися 20 млн доларів з центрального фонду ООН для реагування на надзвичайні ситуації (CERF), щоб надати гуманітарну підтримку постраждалим від тропічного циклону „Ідай“ в Мозамбіку, Зімбабве і Малаві. Велика частина цієї суми буде спрямована Мозамбіку як найбільш постраждалій країні”, — відзначили в організації.

За даними ООН, в результаті стихійного лиха в Мозамбіку загинуло щонайменше 84 людини, проте кінцева цифра може скласти до 1 тисячі осіб. У Малаві загинули 56, постраждали 577 осіб. Загальна кількість жителів, порушених катастрофою, в Малаві склало більше 900 тис. чоловік.

Нагадаємо, тропічний циклон “Ідай” привів до паводків, які зруйнували будинки і викликали перебої з подачею електроенергії в Зімбабве, Малаві, Мозамбіку. Сезон дощів у Мозамбіку настає в жовтні і триває до березня, щороку повені призводять до жертв і руйнувань. У 2015 році від стихії в цій країні загинули понад 110 осіб і 150 тисяч постраждали.

Як повідомляв УНН, в Уганді понад 160 людей отруїлися після вживання зернових культур, які розповсюджуються Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

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