ООН надеется, что движение кораблей по зерновому коридору возобновится в четверг
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла надеется, что движение сухогрузов с продовольствием из украинских портов сможет снова продолжится в четверг. Об этом информирует УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В субботу россия заявила о приостановлении зернового соглашения, заключенного Москвой, Турцией, Украиной и ООН. В Кремле утверждают, что больше не могут гарантировать безопасного прохождения кораблей из Украины через Черное море, объясняя это нападением на корабли Черноморского флота в Севастополе. Украина не признает свою причастность к этой атаке.
Представители ООН, Украины и Турции заявили, что не планируют работу зернового коридора в среду.
Цитата
“Экспорт зерна и продовольствия из Украины должен продолжаться. Хотя 2 ноября движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы не планируется, мы ожидаем, что загруженные сухогрузы отправятся в четверг", — написал Абдулла в Twitter.
До этого глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар сообщил, что неоднократно обсуждал продолжение работы зернового коридора с министром обороны Шойгу.
По данным ООН, зерновая сделка помогла снизить цены на продовольствие во всем мире и частично удовлетворить спрос на зерно, в частности в тех странах, которым грозит голод.
Напомним
Турция под собственным флагом продолжит поставки украинской агропродукции по зерновому коридору.