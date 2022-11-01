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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Туреччина під власним прапором продовжить поставку української агропродукції зерновим коридором

Туреччина під власним прапором продовжить поставку української агропродукції зерновим коридором

Київ • УНН

 • 264267 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Суховантажі під турецьким прапором продовжать вивезення агропродукції з України зерновим коридором. Про це повідомили у Міноборони Туреччини у Twitter, передає УНН.

Деталі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує сьогодні-завтра зателефонувати путіну для обговорення «зернової угоди». Раніше глава Туреччини заявив, що докладе всіх зусиль, щоб експорт зерна із чорноморських портів України продовжився.

Цитата

«Судна, які вийшли з українських портів та курсують у морі, продовжують свій шлях. Немає проблем із виходом суден під турецьким прапором. Вони продовжать виходити. Ми оцінюємо наявні дані, що ця угода триватиме», — заявив Хулусі Акар міністр оборони Туреччини.

MSB HULUSİ AKAR: “Ukrayna limanlarından ayrılmış olan, denizde seyir halindeki gemiler yollarına devam ediyor. Türk bandralı gemilerin çıkışında ise bir sorun yaşanmıyor. Onlar çıkışa devam edecekler. Biz mevcut verileri, bu anlaşmanın devam edeceği yönünde değerlendiriyoruz.” pic.twitter.com/UTRYOhgSEy

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2022

Нагадаємо

Сьогодні в межах "зернової ініціативи" з українських портів вийшло ще три судна.

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