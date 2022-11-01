Турция под собственным флагом продолжит поставку украинской агропродукции по зерновому коридору

Детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует сегодня-завтра позвонить путину для обсуждения «зерновой сделки». Ранее глава Турции заявил, что приложит все усилия, чтобы экспорт зерна из черноморских портов Украины продолжился.

Цитата

«Суда, которые вышли из украинских портов и курсируют в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов под турецким флагом. Они продолжат выходить. Мы оцениваем имеющиеся данные, что это соглашение будет продолжаться», — заявил Хулуси Акар министр обороны Турции.

MSB HULUSİ AKAR: “Ukrayna limanlarından ayrılmış olan, denizde seyir halindeki gemiler yollarına devam ediyor. Türk bandralı gemilerin çıkışında ise bir sorun yaşanmıyor. Onlar çıkışa devam edecekler. Biz mevcut verileri, bu anlaşmanın devam edeceği yönünde değerlendiriyoruz.” pic.twitter.com/UTRYOhgSEy

Напомним

Сегодня в рамках "зерновой инициативы" из украинских портов вышло еще три судна.