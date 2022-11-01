"Зернова ініціатива": з українських портів вийшло ще три судна
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні в межах "зернової ініціативи" з українських портів вийшло ще три судна. Про це у Twitter повідомило Міноборони Туреччини, передає УНН.
Цитата
"Триває робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на сьогоднішній ранок з українських портів вирушило ще три судна із зерновими вантажами", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Агентство AFP уточнило, що три судна із зерном вийшли з українських портів в межах "зернової угоди" за посередництва Туреччини та ООН.
Контекст
29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди" і готовність повністю замінити українське зерно на світовому ринку.