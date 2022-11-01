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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 4938 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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"Зернова ініціатива": з українських портів вийшло ще три судна

"Зернова ініціатива": з українських портів вийшло ще три судна

Київ • УНН

 • 198058 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні в межах "зернової ініціативи" з українських портів вийшло ще три судна. Про це у Twitter повідомило Міноборони Туреччини, передає УНН.

Цитата

"Триває робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на сьогоднішній ранок з українських портів вирушило ще три судна із зерновими вантажами", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Агентство AFP уточнило, що три судна із зерном вийшли з українських портів в межах "зернової угоди" за посередництва Туреччини та ООН.

Контекст

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди" і готовність повністю замінити українське зерно на світовому ринку.

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