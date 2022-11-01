"Зернова ініціатива": з українських портів вийшло ще три судна

Цитата

"Триває робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на сьогоднішній ранок з українських портів вирушило ще три судна із зерновими вантажами", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Агентство AFP уточнило, що три судна із зерном вийшли з українських портів в межах "зернової угоди" за посередництва Туреччини та ООН.

Контекст

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди" і готовність повністю замінити українське зерно на світовому ринку.