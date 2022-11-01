"Зерновая инициатива": из украинских портов вышло еще три судна
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня в рамках "зерновой инициативы" из украинских портов вышло еще три судна. Об этом в Twitter сообщило Минобороны Турции, передает УНН.
Цитата
"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправилось еще три судна с зерновыми грузами", – говорится в сообщении.
Добавим
Агентство AFP уточнило, что три судна с зерном вышли из украинских портов в рамках "зерновой сделки" при посредничестве Турции и ООН.
Контекст
29 октября в россии заявили о выходе из "зерновой сделки" и готовности полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.