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"Зерновая инициатива": из украинских портов вышло еще три судна

"Зерновая инициатива": из украинских портов вышло еще три судна

Киев • УНН

 • 198055 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня в рамках "зерновой инициативы" из украинских портов вышло еще три судна. Об этом в Twitter сообщило Минобороны Турции, передает УНН.

Цитата

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправилось еще три судна с зерновыми грузами", – говорится в сообщении.

Добавим

Агентство AFP уточнило, что три судна с зерном вышли из украинских портов в рамках "зерновой сделки" при посредничестве Турции и ООН.

Контекст

29 октября в россии заявили о выходе из "зерновой сделки" и готовности полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.

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