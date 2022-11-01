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Україна, Туреччина та ООН вирішили не планувати виходів суден "зерновим" коридором 2 листопада

Україна, Туреччина та ООН вирішили не планувати виходів суден "зерновим" коридором 2 листопада

Київ • УНН

 • 180662 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Україна, Туреччина та ООН погодили не планувати рух суден “зерновим” коридором 2 листопада. Про це УНН пише з посиланням на заяву ООН.

Цитата

"Секретаріат ООН при Спільному координаційному центрі повідомляє, що що делегації від України, Туреччини та ООН погодили не планувати руху суден в рамках Чорноморської зернової ініціативи на завтра, 2 листопада", – йдеться у заяві.

Деталі

Наголошується, що було ухвалено рішення про одноденну зупинку руху за домовленістю між українською, турецькою та делегацією ООН.

Повідомляється, що станом на сьогодні загальний тоннаж зерна та продуктів харчування, переміщених з українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи, становить 9 729 083 тонн.

Сьогодні морським гуманітарним коридором проходять три судна, рух яких погоджено українською, турецькою делегаціями та делегацією ООН в СЦКК. Російська делегація в СЦКК поінформована.

"Судна, що перевозять 84 490 тонн зерна та продуктів харчування, а саме SSI Challenger з порту Чорноморськ до Німеччини з вантажем 49 000 тонн кукурудзи, BOMUSTAFA O із порту "Чорноморськ" до Лівії з вантажем 22 800 тонн пшениці та NIMET TORLAK з порту "Южний" до порту Касабланка (Марокко) з вантажем 12 690 тонн соняшникового шроту", — йдеться у заяві.

Доповнення

За два дні гуманітарним коридором в обидва напрямки пройшли 17 суден, з них 2 - до українських портів під завантаження.

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