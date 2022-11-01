"Зернова ініціатива": за два дні гуманітарним коридором пройшло 17 суден

ukru
НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
Ексклюзив
11:39 • 5091 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 33171 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 53887 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 55042 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 60062 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 73982 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 196462 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 147275 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171624 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194905 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 135365 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 159578 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

05:49 • 55955 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 72479 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 75628 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 196423 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 477376 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 428438 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 635843 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 757882 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 7422 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 36749 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 72479 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 108083 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 142712 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

"Зернова ініціатива": за два дні гуманітарним коридором пройшло 17 суден

"Зернова ініціатива": за два дні гуманітарним коридором пройшло 17 суден

Київ • УНН

 • 224492 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. За два дні гуманітарним коридором в обидва напрямки пройшли 17 суден, з них 2 - до українських портів під завантаження. Про це повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури України, інформує УНН.

Цитата

«Сьогодні (1 листопада - ред.) з портів «Чорноморськ» та «Південний» вийшли ще 3 судна з 85 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Європи. Серед них балкер BOMUSTAFA O з 22,8 тис. тонн пшениці для Лівії та NIMET TORLAK з 12,6 тис. тонн шроту для Марокко», - ідеться у повідомленні.

Деталі

У відомстві наголосили, що українські порти прийняли два танкери під завантаження олією для Йорданії та Румунії.

Завдяки тому, що ООН та Туреччина збільшили кількість інспекційних груп до 10, Спільний координаційний центр (СКЦ) 31 жовтня перевірив 46 суден з 1,7 млн тонн української агропродукції, які вже вирушили до портів призначення. Черга із суден в Босфорі, які очікують на інспекцію, скоротилася до 147 суден як на вихід, так і на вхід.

«За 3 місяці реалізації «Зернової ініціативи» 422 судна експортували майже 10 млн тонн агропродукціі. Цей обсяг міг би бути на 30-40% більше, якби рф не блокувала проведення інспекцій в Босфорі», - додали у мінфраструктури.

Доповнення

22 липня Україна, ООН, Туреччина та росія підписали угоду (Україна і рф окремо) щодо безпечного проходу суден через українські порти (Одеса, Чорноморськ, Південний), які було заблоковано після вторгнення рф 24 лютого.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що 1 серпня перше судно із українським зерном вийшло з одеського порту.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що зернова угода, підписана у Стамбулі, опосередковано допомогла відвернути від крайньої бідності близько 100 млн людей.

29 жовтня в рф заявили, що готові повністю замінити українське зерно на світовому ринку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.20
Ethereum
$1,873.01