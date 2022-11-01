"Зернова ініціатива": за два дні гуманітарним коридором пройшло 17 суден

Цитата

«Сьогодні (1 листопада - ред.) з портів «Чорноморськ» та «Південний» вийшли ще 3 судна з 85 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Європи. Серед них балкер BOMUSTAFA O з 22,8 тис. тонн пшениці для Лівії та NIMET TORLAK з 12,6 тис. тонн шроту для Марокко», - ідеться у повідомленні.



Деталі



У відомстві наголосили, що українські порти прийняли два танкери під завантаження олією для Йорданії та Румунії.

Завдяки тому, що ООН та Туреччина збільшили кількість інспекційних груп до 10, Спільний координаційний центр (СКЦ) 31 жовтня перевірив 46 суден з 1,7 млн тонн української агропродукції, які вже вирушили до портів призначення. Черга із суден в Босфорі, які очікують на інспекцію, скоротилася до 147 суден як на вихід, так і на вхід.

«За 3 місяці реалізації «Зернової ініціативи» 422 судна експортували майже 10 млн тонн агропродукціі. Цей обсяг міг би бути на 30-40% більше, якби рф не блокувала проведення інспекцій в Босфорі», - додали у мінфраструктури.

Доповнення

22 липня Україна, ООН, Туреччина та росія підписали угоду (Україна і рф окремо) щодо безпечного проходу суден через українські порти (Одеса, Чорноморськ, Південний), які було заблоковано після вторгнення рф 24 лютого.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що 1 серпня перше судно із українським зерном вийшло з одеського порту.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що зернова угода, підписана у Стамбулі, опосередковано допомогла відвернути від крайньої бідності близько 100 млн людей.

29 жовтня в рф заявили, що готові повністю замінити українське зерно на світовому ринку.