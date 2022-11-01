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Украина, Турция и ООН решили не планировать выходов судов по "зерновому" коридору 2 ноября

Киев • УНН

 • 180660 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украина, Турция и ООН согласовали не планировать движение судов “по зерновому” коридору 2 ноября. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление ООН.

Цитата

"Секретариат ООН при Совместном координационном центре сообщает, что делегации от Украины, Турции и ООН согласовали не планировать движения судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на завтра, 2 ноября", – говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что было принято решение об однодневной остановке движения по договоренности между украинской, турецкой и делегацией ООН.

Сообщается, что на сегодня общий тоннаж зерна и продуктов питания, перемещенных из украинских портов в рамках Черноморской зерновой инициативы, составляет 9 729 083 тонн.

Сегодня по морскому гуманитарному коридору проходят три судна, движение которых согласовано украинской, турецкой делегациями и делегацией ООН в СЦКК. Российская делегация в СЦКК проинформирована.

"Суда, перевозящие 84 490 тонн зерна и продуктов питания, а именно SSI Challenger из порта Черноморск в Германию с грузом 49 000 тонн кукурузы, BOMUSTAFA O из порта "Черноморск" в Ливию с грузом 22 800 тонн пшеницы и NIMET TORLAK из порта "Южный" в порт Касабланка (Марокко) с грузом 12 690 тонн подсолнечного шрота", — говорится в заявлении.

Дополнение

За два дня по гуманитарному коридору в оба направления прошли 17 судов, из них 2 - в украинские порты под загрузку.

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