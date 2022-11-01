ООН сподівається, що рух кораблів зерновим коридором відновиться в четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Координатор ООН з Чорноморської зернової ініціативи Амір Абдулла сподівається, що рух суховантажів із продовольством з українських портів зможе знову продовжиться у четвер. Про це інформує УНН з посиланням на BBC.
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У суботу росія заявила про призупинення зернової угоди, укладеної Москвою, Туреччиною, Україною та ООН. У Кремлі стверджують, що більше не можуть гарантувати безпечного проходження кораблів з України через Чорне море, пояснюючи це нападом на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі. Україна не визнає свою причетність до цієї атаки.
Представники ООН, України та Туреччини заявили, що не планують роботу зернового коридору у середу.
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“Експорт зерна та продовольства з України має продовжуватися. Хоча 2 листопада рух суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи не планується, ми очікуємо, що завантажені суховантажі вирушать у четвер", — написав Абдулла у Twitter.
До цього глава турецького оборонного відомства Хулусі Акар повідомив, що неодноразово обговорював продовження роботи зернового коридору із міністром оборони шойгу.
За даними ООН, зернова угода допомогла знизити ціни на продовольство у всьому світі та частково задовольнити попит на зерно, зокрема в тих країнах, яким загрожує голод.
Нагадаємо
Туреччина під власним прапором продовжить поставки української агропродукції зерновим коридором.