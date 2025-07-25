Финансирование остается на критически низком уровне: ООН собрала лишь треть необходимых средств для Украины

Несмотря на эскалацию войны и стремительный рост гуманитарных потребностей Украины, их финансирование со стороны ООН остается на критически низком уровне - собрано лишь 34% от запланированных 2,6 млрд долларов, а количество гражданских жертв возросло. Об этом во время заседания Совета Безопасности заявила заместитель Генсека ООН Джойс Мсуя, передает УНН.

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По словам Мсуи, со времени предыдущего заседания Совбеза по Украине, которое состоялось 20 июня, "гуманитарная ситуация существенно ухудшилась". Она подчеркнула, что "в течение первого полугодия 2025 года количество гражданских жертв возросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Заместитель Генсека ООН, в помощи нуждаются примерно 13 миллионов человек, однако из-за нехватки финансирования ООН может поддержать лишь часть из них. Так с начала года гуманитарную помощь удалось оказать более 3,6 миллиона украинцев.

В то же время Мсуя отметила, что доступ к районам, временно оккупированным Россией, остается "крайне ограниченным".

С учетом приближения холодов, ООН вместе с партнерами уже начала реализацию зимнего плана на 2025–2026 годы. Этот план предусматривает охват 1,7 миллиона украинцев, находящихся в наиболее опасных условиях.

Однако на данный момент собрано лишь 34% из необходимых на этот год 2,6 миллиарда долларов... Без немедленного поступления средств даже приоритетные программы могут быть свернуты. Украинцы не могут зависеть от промедления или усталости доноров - подчеркнула она, обращаясь к государствам-членам ООН с призывом к решительным действиям.

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