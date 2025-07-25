Фінансування залишається на критично низькому рівні: ООН зібрала лише третину необхідних коштів для України

Попри загострення війни й стрімке зростання гуманітарних потреб України, їхнє фінансування з боку ООН залишається на критично низькому рівні - зібрано лише 34% від запланованих 2,6 млрд доларів, а кількість цивільних жертв зросла. Про це під час засідання Ради Безпеки заявила заступниця Генсека ООН Джойс Мсуя, передає УНН.

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За словами Мсуї, з часу попереднього засідання Радбезу щодо України, яке відбулося 20 червня, "гуманітарна ситуація суттєво погіршилася". Вона наголосила, що "впродовж першого півріччя 2025 року кількість цивільних жертв зросла майже на 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року".

Заступниця Генсека ООН, допомоги потребують приблизно 13 мільйонів людей, проте через нестачу фінансування ООН може підтримати лише частину з них. Так з початку року гуманітарну допомогу вдалося надати понад 3,6 мільйона українців.

Водночас Мсуя зауважила, що доступ до районів, тимчасово окупованих росією, залишається "вкрай обмеженим".

З урахуванням наближення холодів, ООН разом із партнерами вже розпочала реалізацію зимового плану на 2025–2026 роки. Цей план передбачає охоплення 1,7 мільйона українців, які перебувають у найбільш небезпечних умовах.

Однак наразі зібрано лише 34% із необхідних на цей рік 2,6 мільярда доларів... Без негайного надходження коштів навіть пріоритетні програми можуть бути згорнуті. Українці не можуть залежати від зволікання чи втоми донорів - підкреслила вона, звертаючись до держав-членів ООН із закликом до рішучих дій.

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