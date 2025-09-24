ООН отреагировала на обвинения Трампа в неисправности эскалатора и телесуфлера

Президент США Дональд Трамп во время выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке резко раскритиковал организацию, заявив, что остановка эскалатора и неисправность телесуфлера являются символом ее неэффективности. В то же время в ООН ответили, что технические проблемы произошли по вине команды самого Трампа. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

Во время речи президент США пожаловался, что эскалатор "застрял посреди пути вверх". Однако, как выяснилось, представитель делегации США ненамеренно нажал аварийную кнопку остановки. Представитель ООН Стефан Дюжаррик объяснил, что это стандартный механизм безопасности, который предотвращает травмирование людей.

Кроме того, Трамп заявил, что телесуфлер не работал, пошутив о "больших проблемах", которые будут у оператора. По словам представителя ООН, пожелавшего остаться неназванным, оборудованием для президента управляет сам Белый дом, а не технические службы ООН.

Камеры поймали: Навроцкий на полях Генассамблеи ООН, вероятно, употребил "снюс"

В штаб-квартире напомнили, что перебои с работой эскалаторов и лифтов случаются и раньше, ведь организация вынуждена экономить из-за "кризиса ликвидности". В значительной степени она вызвана задержками платежей от США, которые остаются главным донором организации.

Напомним

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп прибыли в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Во время визита в Нью-Йорк первая леди США Мелания Трамп попала в неприятную ситуацию: эскалатор, на который она ступила в штаб-квартире ООН, неожиданно остановился. Инцидент в штаб-квартире ООН стал поводом для расследования Секретной службы Соединенных Штатов.