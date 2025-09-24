ООН отреагировала на обвинения Трампа в неисправности эскалатора и телесуфлера

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Эксклюзив
12:07 • 2466 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 6154 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 12749 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 11354 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 20399 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 15315 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 16790 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14440 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 26888 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 44918 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
57%
756мм
Популярные новости
Вся Европа сталкивается с угрозами дестабилизации со стороны России – Макрон24 сентября, 03:52 • 7080 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 37306 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 28119 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo24 сентября, 06:00 • 25149 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 14380 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 12750 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 14862 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 20401 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 28647 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 37839 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 32625 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 92891 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 52923 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 67240 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 118835 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Дія (сервис)
9К720 Искандер
Хранитель
МиГ-31

ООН отреагировала на обвинения Трампа в неисправности эскалатора и телесуфлера

Киев • УНН

 • 12 просмотра

ООН опровергла обвинения Трампа в неисправности эскалатора и телесуфлера, объяснив, что технические проблемы произошли по вине его команды. Представитель делегации США случайно нажал аварийную кнопку эскалатора, а оборудованием для президента управляет Белый дом.

ООН отреагировала на обвинения Трампа в неисправности эскалатора и телесуфлера

Президент США Дональд Трамп во время выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке резко раскритиковал организацию, заявив, что остановка эскалатора и неисправность телесуфлера являются символом ее неэффективности. В то же время в ООН ответили, что технические проблемы произошли по вине команды самого Трампа. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

Во время речи президент США пожаловался, что эскалатор "застрял посреди пути вверх". Однако, как выяснилось, представитель делегации США ненамеренно нажал аварийную кнопку остановки. Представитель ООН Стефан Дюжаррик объяснил, что это стандартный механизм безопасности, который предотвращает травмирование людей.

Кроме того, Трамп заявил, что телесуфлер не работал, пошутив о "больших проблемах", которые будут у оператора. По словам представителя ООН, пожелавшего остаться неназванным, оборудованием для президента управляет сам Белый дом, а не технические службы ООН.

Камеры поймали: Навроцкий на полях Генассамблеи ООН, вероятно, употребил "снюс"23.09.25, 21:21 • 3608 просмотров

В штаб-квартире напомнили, что перебои с работой эскалаторов и лифтов случаются и раньше, ведь организация вынуждена экономить из-за "кризиса ликвидности". В значительной степени она вызвана задержками платежей от США, которые остаются главным донором организации.

Напомним

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп прибыли в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

Во время визита в Нью-Йорк первая леди США Мелания Трамп попала в неприятную ситуацию: эскалатор, на который она ступила в штаб-квартире ООН, неожиданно остановился. Инцидент в штаб-квартире ООН стал поводом для расследования Секретной службы Соединенных Штатов.

Степан Гафтко

Новости Мира
Секретная служба Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Соединённые Штаты