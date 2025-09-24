ООН відреагувала на звинувачення Трампа щодо несправності ескалатора та телесуфлера

$41.380.00
48.800.07
uk
Ексклюзив
12:07 • 2424 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 6044 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 12652 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 11292 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 20310 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 15290 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 16770 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14433 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 26879 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 44914 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
57%
756мм
Популярнi новини
Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон24 вересня, 03:52 • 7080 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 37306 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 28119 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo24 вересня, 06:00 • 25148 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 14379 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 12653 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 14787 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 20310 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 28561 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 37753 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Кравченко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 32598 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 92873 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 52912 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 67229 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 118824 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
МіГ-31
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Нафта

ООН відреагувала на звинувачення Трампа щодо несправності ескалатора та телесуфлера

Київ • УНН

 • 2 перегляди

ООН спростувала звинувачення Трампа щодо несправності ескалатора та телесуфлера, пояснивши, що технічні проблеми сталися з вини його команди. Представник делегації США випадково натиснув аварійну кнопку ескалатора, а обладнанням для президента керує Білий дім.

ООН відреагувала на звинувачення Трампа щодо несправності ескалатора та телесуфлера

Президент США Дональд Трамп під час виступу в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку різко розкритикував організацію, заявивши, що зупинка ескалатора та несправність телесуфлера є символом її неефективності. Водночас в ООН відповіли, що технічні проблеми сталися з вини команди самого Трампа. Про це повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

Під час промови президент США поскаржився, що ескалатор "застряг посеред шляху вгору". Проте, як з’ясувалося, представник делегації США ненавмисно натиснув аварійну кнопку зупинки. Речник ООН Стефан Дюжаррік пояснив, що це стандартний механізм безпеки, який запобігає травмуванню людей.

Крім того, Трамп заявив, що телесуфлер не працював, пожартувавши про "великі проблеми", які будуть в оператора. За словами представника ООН, який побажав залишитися неназваним, обладнанням для президента керує сам Білий дім, а не технічні служби ООН.

Камери спіймали: Навроцький на полях Генасамблеї ООН, ймовірно, вжив "снюс"23.09.25, 21:21 • 3608 переглядiв

У штаб-квартирі нагадали, що перебої з роботою ескалаторів і ліфтів трапляються й раніше, адже організація змушена економити через "кризу ліквідності". Значною мірою вона спричинена затримками платежів від США, які залишаються головним донором організації.

Нагадаємо

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп прибули до штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. 

Під час візиту до Нью-Йорка перша леді США Меланія Трамп потрапила в неприємну ситуацію: ескалатор, на який вона ступила у штаб-квартирі ООН, несподівано зупинився. Інцидент у штаб-квартирі ООН, став приводом для розслідування Секретної служби Сполучених Штатів.

Степан Гафтко

Новини Світу
Секретна служба США
Білий дім
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки