ООН відреагувала на звинувачення Трампа щодо несправності ескалатора та телесуфлера
Київ • УНН
ООН спростувала звинувачення Трампа щодо несправності ескалатора та телесуфлера, пояснивши, що технічні проблеми сталися з вини його команди. Представник делегації США випадково натиснув аварійну кнопку ескалатора, а обладнанням для президента керує Білий дім.
Президент США Дональд Трамп під час виступу в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку різко розкритикував організацію, заявивши, що зупинка ескалатора та несправність телесуфлера є символом її неефективності. Водночас в ООН відповіли, що технічні проблеми сталися з вини команди самого Трампа. Про це повідомляє ABC News, пише УНН.
Деталі
Під час промови президент США поскаржився, що ескалатор "застряг посеред шляху вгору". Проте, як з’ясувалося, представник делегації США ненавмисно натиснув аварійну кнопку зупинки. Речник ООН Стефан Дюжаррік пояснив, що це стандартний механізм безпеки, який запобігає травмуванню людей.
Крім того, Трамп заявив, що телесуфлер не працював, пожартувавши про "великі проблеми", які будуть в оператора. За словами представника ООН, який побажав залишитися неназваним, обладнанням для президента керує сам Білий дім, а не технічні служби ООН.
У штаб-квартирі нагадали, що перебої з роботою ескалаторів і ліфтів трапляються й раніше, адже організація змушена економити через "кризу ліквідності". Значною мірою вона спричинена затримками платежів від США, які залишаються головним донором організації.
Нагадаємо
Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп прибули до штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.
Під час візиту до Нью-Йорка перша леді США Меланія Трамп потрапила в неприємну ситуацію: ескалатор, на який вона ступила у штаб-квартирі ООН, несподівано зупинився. Інцидент у штаб-квартирі ООН, став приводом для розслідування Секретної служби Сполучених Штатів.