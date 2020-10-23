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ООН мобилизовала на цели гуманитарной деятельности в Украине более полумиллиарда долларов - Кулеба

ООН мобилизовала на цели гуманитарной деятельности в Украине более полумиллиарда долларов - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 12040 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Только в прошлом году организации системы ООН предоставили Украине международной технической помощи на 145 млн долларов. А на цели гуманитарной деятельности в Украине организация мобилизовала более полумиллиарда долларов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который принял участие в торжественной церемонии поднятия флага Организации Объединенных Наций по случаю 75-й годовщины ее создания, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

"Только в прошлом году организации системы ООН предоставили Украине международной технической помощи на 145 млн долларов. А на цели гуманитарной деятельности в Украине организация мобилизовала более полумиллиарда долларов", - отметил Кулеба.

Украинский дипломат подчеркнул, что наше государство готово и в дальнейшем всячески поддерживать важную миссию ООН, утверждая справедливость и равенство в мире.

"Как государство-член ООН мы и в дальнейшем будем вместе бороться за справедливость. Ведь именно для этого существует ООН: для построения справедливого мира. Вместе с ООН - к справедливому миру в справедливом мире", - заявил он.

Ранее Кулеба сообщил, что более трехсот украинцев и украинок сейчас участвуют в шести операциях ООН по поддержанию мира. ООН также постоянно поддерживает Украину, в частности в контексте российской агрессии против нашего государства.

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