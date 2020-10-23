ООН мобілізувала на цілі гуманітарної діяльності в Україні понад півмільярда доларів - Кулеба

“Лише минулого року організації системи ООН надали Україні міжнародну технічну допомогу на 145 млн доларів. А на цілі гуманітарної діяльності в Україні організація мобілізувала понад півмільярда доларів”, - зазначив Кулеба.

Український дипломат підкреслив, що наша держава готова і надалі всіляко підтримувати важливу місію ООН, утверджуючи справедливість і рівність в світі.

“Як держава-член ООН ми і надалі будемо разом боротися за справедливість. Адже саме для цього існує ООН: для побудови справедливого світу. Разом з ООН - до справедливого миру у справедливому світі”, - заявив він.

Раніше Кулеба повідомив, що понад триста українців та українок нині беруть участь у шести операціях ООН з підтримання миру. ООН також постійно підтримує Україну, зокрема у контексті російської агресії проти нашої держави.