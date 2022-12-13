ООН: из-за войны войны в Украине погибли или ранены более 17 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. С начала полномасштабной российской агрессии в Украине и до 11 декабря 2022 года в ООН зафиксировали 17362 случая гибели или ранения гражданских лиц в Украине.
Об этом свидетельствуют данные, которые приводит ООН, передает УНН.
Детали
Всего сообщается о 6755 погибших, среди которых 6331 взрослый и 424 детей.
Среди 10 607 раненых зарегистрировали 9826 взрослых и 781 ребенок.
Отмечается, что в Донецкой и Луганской областях: 9525 случаев (4005 погибших и 5520 раненых), а на территории, которую контролирует Украина 7454 случая (3528 погибших и 3926 раненых).
С 1 по 11 декабря УВКПЧ ООН зафиксировала 67 случаев гибели и 182 – ранения гражданских в Украине.
В организации подчеркивают, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.
Добавим
Мужчины и мальчики составляли 88% жертв произвольных казней рашистов на момент оккупации Киевской, Черниговской и Сумской областей.