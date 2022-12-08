Військові злочини рф: чоловіки та хлопчики становили 88% жертв свавільних страт окупантів - ООН

Деталі

Місія ООН оприлюднила дані щодо насильницьких смертей українців, спричинених військовослужбовцями російської федерації, які перебували на територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей в період окупації.

У висновку доповіді йдеться про те, що 88% жертв свавільних страт рашистів становили хлопчики та чоловіки, оскільки росіяни сприймали їх як серйознішу загрозу, ніж жінок, і часто застосовували летальну силу проти цивільних чоловіків і хлопчиків, попри їхній статус осіб, які перебувають під захистом. Це вказує на те, що вони непропорційно ставали об’єктами нападів за ознакою статі, включно через соціально зумовлені гендерні ролі, зазначається у доповіді.

Також наголошується, що члени сімей, що вижили, багато з яких є жінками, переживають травму і стрес через передчасну та насильницьку смерть їхніх близьких, що загострюється нестачею сімейних доходів (особливо у разі втрати годувальника) та збільшенням тягаря з догляду за рідними.

В ООН зазначають, що відповідні акти терору вказують на нездатність російських збройних сил дотримуватися правил ведення бойових дій та поводження з особами, які перебувають у їхньому підпорядкуванні.

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“Це викликає серйозне занепокоєння щодо рівня інструктажу та підготовки щодо міжнародного гуманітарного права, які вони могли отримати до та під час військового розгортання. Це також вказує на брак ефективного командування та контролю, а також достатньої дисциплінарної системи для реагування на порушення таких правил”, – йдеться у доповіді.

Доповнення

Місія ООН зафіксувала вбивства 73 цивільних осіб у Бучі Київської області під час окупації російськими військами міста.