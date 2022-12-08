Военные преступления рф: мужчины и мальчики составляли 88% жертв произвольных казней оккупантами - ООН

Детали

Миссия ООН обнародовала данные о насильственных смертях украинцев, которые повлекли военнослужащие российской федерации, находившиеся на территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей в период оккупации.

В заключении доклада говорится, что 88% жертв произвольных казней рашистов составляли мальчики и мужчины, поскольку россияне воспринимали их как более серьезную угрозу, чем женщин, и часто применяли летальную силу против гражданских мужчин и мальчиков, несмотря на их статус лиц, которые находятся под защитой. Это указывает на то, что они непропорционально становились объектами нападений по признаку пола, включая социально обусловленные гендерные роли, отмечается в докладе.

Также отмечается, что члены выживших семей, многие из которых являются женщинами, переживают травму и стресс из-за преждевременной и насильственной смерти их близких, что обостряется нехваткой семейных доходов (особенно в случае потери кормильца) и увеличением бремени по уходу за родными.

В ООН отмечают, что соответствующие акты террора указывают на неспособность российских вооруженных сил соблюдать правила ведения боевых действий и обращения с находящимися в их подчинении лицами.

Цитата

“Это вызывает серьезное беспокойство относительно уровня инструктажа и подготовки относительно международного гуманитарного права, которые они могли получить до и во время военного развертывания. Это также указывает на нехватку эффективного командования и контроля, а также достаточной дисциплинарной системы для реагирования на нарушение таких правил”, – говорится в докладе.

Дополнение

Миссия ООН зафиксировала убийства 73 гражданских лиц в Буче Киевской области во время оккупации российскими войсками города.