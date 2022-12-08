Під час окупації Бучі рашисти вбили 73 цивільних, дані про ще 105 вбивств очікують на підтвердження - ООН

Деталі

Так, УВКПЛ встановило, що місто Буча (Київська область), яке перебувало під контролем російських військ від 5 до 30 березня 2022 року, постраждало від особливо великої кількості вбивств.

Станом на 31 жовтня 2022 року УВКПЛ задокументувало вбивства 73 цивільних осіб (54 чоловіків, 16 жінок, 2 хлопчиків і 1 дівчинка) у Бучі та продовжується робота з підтвердження ще 105 ймовірних вбивств (85 чоловіків, 11 жінок та 9 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити) у цьому місці.

П’ятдесят сім зі 100 вбивств – були свавільними стратами (48 чоловіків, 7 жінок і 2 хлопчиків). Тридцять із них сталися в місцях тримання під вартою, а 27 жертв були свавільно страчені на місці невдовзі після того, як потрапили під контроль порушників, вказали в організації.

Цитата

“УВКПЛ встановило, що здебільшого страчували чоловіків та хлопчиків, які становили 88 відсотків від всіх жертв свавільних страт. У більшості випадків російські солдати затримували цивільних осіб за підозрою в участі в бойових діях або іншому сприянні воєнним зусиллям”, — йдеться у доповіді.

Зазначається, що строки тримання під вартою перед стратами тривали від кількох годин до кількох тижнів. Цивільних осіб тримали в будинках, підвалах, гаражах, промислових чи офісних комплексах або інших приміщеннях, у яких розміщувалися російські війська. У більшості випадків руки жертв вбивств у місцях тримання під вартою були сковані кайданками або зв’язані скотчем, на тілах були травми, що свідчили про катування або інше жорстоке поводження перед вбивством. Щонайменше в одному випадку тіло однієї з жертв мало ознаки сексуального насильства.

“Обставини свавільних страт переконливо свідчать, що ці вбивства можуть дорівнювати воєнному злочину у вигляді умисного вбивства, що є грубим порушенням Женевських конвенцій”, – наголошують в ООН.

В інших 43 випадках вбивств (27 чоловіків, 13 жінок і 3 хлопчиків), цивільні особи були вбиті під час пересування в межах або між населеними пунктами пішки чи на велосипеді, автомобілі або мікроавтобусі. Більшість людей стали жертвами, коли їхали на роботу, привозили їжу іншим, відвідували сусідів чи родичів або намагалися втекти із зони бойових дій.

У деяких випадках солдати збройних сил російської федерації, як повідомляється, відкривали вогонь по цивільних домогосподарствах. У всіх задокументованих випадках УВКПЛ встановило, що порушники не робили жодних явних спроб дотримуватися принципу розрізнення або зобов’язання вживати всіх можливих запобіжних заходів для уникнення загибелі цивільного населення.

Доповнення

У вересні поліція Київської області повідомила, що у Бучі Київської області після деокупації виявили 422 тіла мирних жителів, яких вбили російські війська.

Місія ООН задокументувала насильницьку смерть 441 мирного жителя у містах і селах Київської, Чернігівської та Сумської областей, коли вони перебували під військовим контролем рф, за перші три місяці повномасштабної війни рф проти України.