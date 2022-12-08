Во время оккупации Бучи рашисты убили 73 гражданских, данные о еще 105 убийствах ожидают подтверждения - ООН

Детали

Так, УВКПЧ установило, что город Буча (Киевская область), находившийся под контролем российских войск от 5 по 30 марта 2022 года, пострадал от особо большого количества убийств.

По состоянию на 31 октября 2022 года УВКПЧ задокументировало убийства 73 гражданских лиц (54 мужчин, 16 женщин, 2 мальчика и 1 девочка) в Буче и продолжается работа по подтверждению еще 105 вероятных убийств (85 мужчин, 11 женщин и 9 взрослых, пол которых еще не удалось установить) в этом месте.

Пятьдесят семь из 100 убийств – были произвольными казнями (48 мужчин, 7 женщин и 2 мальчиков). Тридцать из них произошли в местах содержания под стражей, а 27 жертв были произвольно казнены на месте вскоре после попадания под контроль нарушителей, указали в организации.

Цитата

“УВКПЧ установило, что в основном казнили мужчин и мальчиков, которые составляли 88 процентов всех жертв произвольных казней. В большинстве случаев российские солдаты задерживали гражданских лиц по подозрению в участии в боевых действиях или другом содействии военным усилиям”, — говорится в докладе.

Отмечается, что сроки содержания под стражей перед казнью длились от нескольких часов до нескольких недель. Гражданских лиц держали в домах, подвалах, гаражах, промышленных или офисных комплексах или других помещениях, в которых размещались российские войска. В большинстве случаев руки жертв убийств в местах содержания под стражей были скованы наручниками или связаны скотчем, на телах были травмы, свидетельствовавшие о пытках или другом жестоком обращении перед убийством. По меньшей мере в одном случае тело одной из жертв имело признаки сексуального насилия.

“Обстоятельства произвольных казней убедительно свидетельствуют, что эти убийства могут быть равны военному преступлению в виде умышленного убийства, что является грубым нарушением Женевских конвенций”, – подчеркивают в ООН.

В других 43 случаях убийств (27 мужчин, 13 женщин и 3 мальчиков), гражданские лица были убиты во время передвижения в пределах или между населенными пунктами пешком или на велосипеде, автомобиле или микроавтобусе. Большинство людей стали жертвами, когда ехали на работу, привозили пищу другим, посещали соседей или родственников или пытались убежать из зоны боевых действий.

В некоторых случаях солдаты вооруженных сил российской федерации, как сообщается, открывали огонь по гражданским домохозяйствам. Во всех задокументированных случаях УВКПЧ установило, что нарушители не предпринимали никаких явных попыток придерживаться принципа различения или обязательства принимать все возможные меры предотвращения гибели гражданского населения.

Дополнение

В сентябре полиция Киевской области сообщила, что в Буче Киевской области после деоккупации обнаружили 422 тела мирных жителей, убитых российскими войсками.

Миссия ООН задокументировала насильственную смерть 441 мирного жителя в городах и селах Киевской, Черниговской и Сумской областей, когда они находились под военным контролем рф, за первые три месяца полномасштабной войны рф против Украины.