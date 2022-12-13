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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16953 перегляди

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ООН: через війну в Україні загинуло або поранено понад 17 тисяч людей

ООН: через війну в Україні загинуло або поранено понад 17 тисяч людей

Київ • УНН

 • 454579 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Від початку повномасштабної російської агресії в Україні й до 11 грудня 2022 року в ООН зафіксували 17362 випадки загибелі або поранення цивільних осіб в Україні.

Про це свідчать дані, які наводить ООН, передає УНН.

Деталі

Загалом повідомляється про 6755 загиблих, серед яких 6331 дорослий та 424 дітей. 

Серед 10607 поранених зареєстрували 9826 дорослих та 781 дитина.

Зазначається, що у Донецькій і Луганській областях: 9525 випадків (4005 загиблих і 5520 поранених), а на території, яку контролює Україна 7454 випадки (3528 загиблих і 3926 поранених).

З 1 до 11 грудня УВКПЛ ООН зафіксувало 67 випадків загибелі і 182 – поранення цивільних в Україні.

В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

Додамо

Чоловіки та хлопчики становили 88% жертв свавільних страт рашистів на момент окупації Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Українські Національні Новини

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