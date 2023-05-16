Онлайн камеры наблюдения могут быть "глазами" врага - Воздушные силы

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«Сегодня поднята очень важная тема. Даже не то, что люди выкладывали видео, а то, что у нас работают камеры. Такие камеры в конце концов работают по всему миру, которые в режиме онлайн делают трансляцию на YouTube-каналы. В нашей ситуации, когда в стране есть военное положение, думаю, что будут сделаны определенные коррективы с военными администрациями, когда есть работа ПВО, когда есть угроза того, что будет утечка информации", - отметил Юрий Игнат.

По его мнению, органы военной администрации "подкорректируют, чтобы синхронизировано не давать врагу возможности" в режиме онлайн наблюдать за боевой работой украинских систем ПВО и подчеркнул, что нужно обращаться также к гражданам относительно съемок боевой работы во время ракетных ударов. Спикер отметил, что нужно в этом вопросе работать не только с государственными институтами, но и коммерческими учреждениями, на которых расположены камеры видеонаблюдения.

"С камерами относительно онлайн, надо не только с государственными институтами работать, потому что камеры сегодня есть и на коммерческих структурах, на заправках, на различных заведениях. Надо тоже с этим поработать", - отметил Игнат.

Дополнение

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в небе над Украиной за ночь 16 мая уничтожили 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три баллистические ракеты - все из 18 запущенных российскими войсками ракет, а также все запущенные дроны.

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