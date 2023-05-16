Онлайн камери спостереження можуть бути "очима" ворога - Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що в Україні постало питання врегулювання роботи камер спостереження, які в режимі онлайн роблять трансляцію на YouTube-канали, аби уникнути витоку інформації про бойову роботу систем ППО, пише УНН з посиланням на Media Center Ukraine.
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«Сьогодні піднято дуже важливу тему. Навіть не те, що люди викладали відео, а те, що в нас працюють камери. Такі камери зрештою працюють по всьому світу, які в режимі онлайн роблять трансляцію на YouTube-канали. В нашій ситуації, коли в країні є воєнний стан, думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями, коли є робота ППО, коли є загроза того, що буде витік інформації", - зазначив Юрій Ігнат.
На його думку, органи військової адміністрації "підкорегують, щоб синхронізовано не давати ворогу можливості" в режимі онлайн спостерігати за бойовою роботою Українських систем ППО і наголосив, що потрібно звертатися також до громадян щодо зйомок бойової роботи під час ракетних ударів. Речник зауважив, що потрібно в цьому питанні працювати не тільки з державними інституціями, а й комерційними установами, на яких розташовані камери відеоспостереження.
"Із камерами щодо онлайн, треба не лише з державними інституціями працювати, тому що камери сьогодні є і на комерційних структурах, на заправках, на різних закладах. Треба теж з цим попрацювати", - зазначив Ігнат.
Доповнення
Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у небі над Україною за ніч 16 травня знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та три балістичні ракети - усі з 18 запущених російськими військами ракет, а також усі запущені дрони.
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