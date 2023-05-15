Британська розвідка: москву має стурбувати нездатність її ППО захищати авіабази

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Удар безпілотниками по російській стратегічно важливій авіабазі в брянській області, з якої окупанти запускали дрони на Київ, поставила під питання захисні спроможності російської ПВО. Це повинно турбувати російських лідерів, ідеться у свіжому розвідувальному звіті, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії, пише УНН.

Деталі

Як вказано, 3 травня 2023 року кілька безпілотних літальних апаратів завдали ударів по російській авіабазі сєща, що за 150 км на північ від українського кордону. Ймовірно, пошкоджено один важкий транспортний літак Ан-124 військово-транспортної авіації (ВТА) росії, повідомляє британська розвідка.

Як повідомляється, сеща є центром для ВТА на заході росії та відіграла важливу роль у сприянні російському вторгненню в Україну. росія також використовує це місце для запуску БПЛА іранського виробництва в напрямку Києва, зазначають аналітики.

Цитата

"Військово-транспортна авіація є добре забезпеченим елементом російських ВПС, необхідним для транспортування через величезну країну. російські лідери будуть стурбовані тим, що російська протиповітряна оборона залишається вразливою, наражаючи на небезпеку ключові стратегічні активи, такі як бази ВТА", - повідомляється у звіті.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, за попередніми даними, всього в атаці на авіабазу у брянській області брало участь 5 БПЛА. 2 з них було знищено зі стрілецької зброї, ще 2 вибухнули на території аеродрому. Ще одного безпілотника, як вказано, не знайшли.

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