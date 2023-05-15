Британская разведка: москву должна обеспокоить неспособность ее ПВО защищать авиабазы

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Удар беспилотниками по российской стратегически важной авиабазе в брянской области, с которой оккупанты запускали дроны на Киев, поставил под вопрос защитные способности российской ПВО. Это должно беспокоить российских лидеров, говорится в свежем разведывательном отчете, опубликованном Министерством обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Как указано, 3 мая 2023 года несколько беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по российской авиабазе сеща, что в 150 км к северу от украинской границы. Вероятно, поврежден один тяжелый транспортный самолет Ан-124 военно-транспортной авиации (ВТА) россии, сообщает британская разведка.

Как сообщается, сеща является центром для ВТА на западе россии и сыграла важную роль в содействии российскому вторжению в Украину. россия также использует это место для запуска БПЛА иранского производства в направлении Киева, отмечают аналитики.

Цитата

"Военно-транспортная авиация является хорошо обеспеченным элементом российских ВВС, необходимым для транспортировки через огромную страну. российские лидеры будут обеспокоены тем, что российская противовоздушная оборона остается уязвимой, подвергая опасности ключевые стратегические активы, такие как базы ВТА", - сообщается в отчете.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, по предварительным данным, всего в атаке на авиабазу в брянской области участвовало 5 БПЛА. 2 из них были уничтожены из стрелкового оружия, еще 2 взорвались на территории аэродрома. Еще одного беспилотника, как указано, не нашли.

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