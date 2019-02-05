Омелян рассказал, когда возобновится авиасообщение Киева с Ужгородом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Авиационное сообщение Киева с Ужгородом будет восстановлено в ближайшее время. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Нам предстоит в ближайшее время восстановление регулярного авиационного сообщения с аэропортом Ужгорода с городом Киев", - отметил министр.
По его словам, тогда как ранее каждое следующее правительство в Украине строило новый терминал в аэропорту "Борисполь", нынешний Кабинет министров обеспечил рост отрасли авиаперевозок на 30%, в том числе благодаря развитию инфраструктуры региональных аэропортов.
Напомним, осенью прошлого года Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) завершило сертификационные действия в рамках сертификационного аудита Украэроруха. Сертификация Украэроруха со стороны EASA осуществляется с целью выполнения требований законодательства ЕС и получения Украэрорухом права по предоставлению услуг обслуживания воздушного движения в части воздушного пространства Словакии, который необходим для выполнения взлетов и посадок воздушных судов по приборам с/на аэродром "Ужгород".
Впрочем, по словам председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, постоянные распри, скандалы, коррупционные обвинения и управленческий кризис, который уже более полугода переживает ГП "Украэрорух", оттягивают перспективу возобновления полноценной работы международного аэропорта "Ужгород" на неопределенный срок.