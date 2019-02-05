Омелян розповів, коли відновиться авіасполучення Києва з Ужгородом

"Нас чекає найближчим часом відновлення регулярного авіаційного сполучення з аеропортом Ужгорода з містом Київ", - зазначив міністр.

За його словами, тоді як раніше кожен наступний уряд в Україні будував новий термінал в аеропорту "Бориспіль", нинішній Кабінет міністрів забезпечив зростання галузі авіаперевезень на 30%, в тому числі завдяки розвитку інфраструктури регіональних аеропортів.

Нагадаємо, восени минулого року Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) завершило сертифікаційні дії в рамках сертифікаційного аудиту Украероруху. Сертифікація Украероруху з боку EASA здійснюється з метою виконання вимог законодавства ЄС та отримання Украерорухом права із надання послуг обслуговування повітряного руху у частині повітряного простору Словаччини, який необхідний для виконання злетів та посадок повітряних суден за приладами з/на аеродром „Ужгород".

Втім, за словами голови Закарпатської ОДА Генадія Москаля, постійні чвари, скандали, корупційні звинувачення і управлінська криза, яку вже більше півроку переживає ДП "Украерорух", відтягують перспективу відновлення повноцінної роботи міжнародного аеропорту "Ужгород" на невизначений термін.