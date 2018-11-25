"Олимпик" и "Заря" не определили победителя в очном поединке

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100256 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 106475 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139030 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133571 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145367 просмотра

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве на стадионе "имени Валерия Лобановского" номинальные хозяева ФК "Олимпик" принимали футболистов луганской "Зари", передает корреспондент УНН.

Оба коллектива пока ведут борьбу за попадание в топ-6 таблицы, поэтому три заработанных очка были важны для обоих коллективов. Сын главного тренера гостей Виталий Вернидуб первым отличился во встрече. Защитник в окружении двух оппонентов выиграл верховую борьбу, при которой отправил мяч под перекладину ворот.

Вскоре Ливан Арвеладзе наступил на ногу Шиндера в собственной штрафной и был наказан назначением пенальти. Виталий Балашов пробил точно в угол ворот. Больше голов в матче забито не было - 1:1.

Отметим, что донецкая команда уже четыре матча не знает вкуса побед - 17 баллов и 9 строчку. А "Заря" с 22 пунктами 7-я и не проигрывает четыре встречи подряд.

Напомним, один из ведущих клубов Франции "Монако" прервал негативную серию во встрече 14-го тура французского первенства по футболу - Лига 1.

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