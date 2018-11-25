"Олимпик" и "Заря" не определили победителя в очном поединке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве на стадионе "имени Валерия Лобановского" номинальные хозяева ФК "Олимпик" принимали футболистов луганской "Зари", передает корреспондент УНН.
Оба коллектива пока ведут борьбу за попадание в топ-6 таблицы, поэтому три заработанных очка были важны для обоих коллективов. Сын главного тренера гостей Виталий Вернидуб первым отличился во встрече. Защитник в окружении двух оппонентов выиграл верховую борьбу, при которой отправил мяч под перекладину ворот.
Вскоре Ливан Арвеладзе наступил на ногу Шиндера в собственной штрафной и был наказан назначением пенальти. Виталий Балашов пробил точно в угол ворот. Больше голов в матче забито не было - 1:1.
Отметим, что донецкая команда уже четыре матча не знает вкуса побед - 17 баллов и 9 строчку. А "Заря" с 22 пунктами 7-я и не проигрывает четыре встречи подряд.
Напомним, один из ведущих клубов Франции "Монако" прервал негативную серию во встрече 14-го тура французского первенства по футболу - Лига 1.