"Олімпік" та "Зоря" не визначили переможця в очному поєдинку

Обидва колективи наразі ведуть боротьбу за потрапляння до топ-6 таблиці, тому три зароблені очки були важливими для обох колективів. Син головного тренера гостей Віталій Вернидуб першим відзначився у зустрічі. Захисник в оточенні двох опонентів виграв верхову боротьбу при якій відправив м'яч під поперечину воріт.

Невдовзі Леван Арвеладзе наступив на ногу Шиндера у власній карній та був покараний призначенням пенальті. Віталій Балашов пробив точно у кут воріт. Більше голів у матчі забито не було – 1:1.

Зазначимо, що донецька команда вже чотири матчі не знає смаку перемог – 17 балів і 9 рядок. Натомість "Зоря" з 22 пунктами 7-ма і не програє чотири зустрічі підряд.

Нагадаємо, один із провідних клубів Франції “Монако” перервав негативну серію у зустрічі 14-го туру французької першості з футболу — Ліга 1.