"Монако" перервав 12-матчеву безвиграшну серію в французькій Лізі 1
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Один із провідних клубів Франції “Монако” перервав негативну серію у зустрічі 14-го туру французької першості з футболу — Ліга 1, повідомляє кореспондент УНН.
Колектив молодого тренера Тьєрі Анрі в гостях подужав іншого аутсайдера ФК “Кан”. “Монегаски” мали певну перевагу за володінням м’ячем, а також кількістю ударів, що вилилося в один забитий гол. Колумбійський форвард Фалькао на правах капітана прийнявся виконувати штрафний на 55 хвилині. Він перевісив стінку та поклав м’яч під ближню стійку, натомість суперник не зумів відповісти голом — 0:1.
Зазначимо, що попри переривання невдалої серії із 12 матчів, “Монако” здобуло 10 очок і займає тільки передостанній рядок ліги. “Кан” — 17-й (12 очок).