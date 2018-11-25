"Монако" прервал 12-матчевую безвыигрышную серию во французской Лиге 1
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Один из ведущих клубов Франции “Монако” прервал негативную серию во встрече 14-го тура французского первенства по футболу — Лига 1, сообщает корреспондент УНН.
Коллектив молодого тренера Тьерри Анри в гостях одолел другого аутсайдера ФК “Кан”. “Монегаски” имели определенное преимущество по владению мячом, а также количеству ударов, что вылилось в один забитый гол. Колумбийский форвард Фалькао на правах капитана принялся выполнять штрафной на 55 минуте. Он перевесил стенку и положил мяч под ближнюю штангу, зато соперник не сумел ответить голом — 0:1.
Отметим, что несмотря на прерывание неудачной серии из 12 матчей, “Монако” получило 10 очков и занимает только предпоследнюю строчку лиги. “Кан” — 17-й (12 очков).