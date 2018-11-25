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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 98323 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 105982 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 141448 просмотра

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7 марта, 17:42 • 138584 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133358 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 126923 просмотра

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7 марта, 08:52 • 166117 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145362 просмотра

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"Монако" прервал 12-матчевую безвыигрышную серию во французской Лиге 1

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Один из ведущих клубов Франции “Монако” прервал негативную серию во встрече 14-го тура французского первенства по футболу — Лига 1, сообщает корреспондент УНН.

Коллектив молодого тренера Тьерри Анри в гостях одолел другого аутсайдера ФК “Кан”. “Монегаски” имели определенное преимущество по владению мячом, а также количеству ударов, что вылилось в один забитый гол. Колумбийский форвард Фалькао на правах капитана принялся выполнять штрафной на 55 минуте. Он перевесил стенку и положил мяч под ближнюю штангу, зато соперник не сумел ответить голом — 0:1.

Отметим, что несмотря на прерывание неудачной серии из 12 матчей, “Монако” получило 10 очков и занимает только предпоследнюю строчку лиги. “Кан” — 17-й (12 очков).

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